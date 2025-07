Senado dos EUA reduz imposto sobre remessas para 1% em megaprojeto de orçamento

O Senado dos Estados Unidos reduziu drasticamente o imposto sobre as remessas de 3,5% para 1% ao adotar, nesta terça-feira (1º), o megaprojeto de lei do orçamento, um alívio para os imigrantes que enviam dinheiro à América Latina.

Os republicanos de Trump possuem uma estreita maioria na Câmara, mas vários conservadores veem o texto com desagrado, pois aumenta o déficit federal e inclui cortes colossais no seguro de saúde, algo impopular entre os eleitores.

Segundo as previsões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as remessas enviadas a países da América Latina e do Caribe estabeleceram um recorde em 2024, com 161 bilhões de dólares (R$ 877 bilhões, na cotação atual), sendo o México o principal país de destino, com quase 65 bilhões (R$ 354 bilhões).