Senado dos EUA aprova projeto de lei orçamentária de Trump

JD Vance, vice-presidente dos EUA, deu o voto que desempatou e aprovou o projeto de Trump no Senado. Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou uma importante vitória nesta terça-feira (1º) com a aprovação apertada do seu projeto de lei orçamentária no Senado. A proposta inclui fundos para sua política migratória, isenções fiscais e cortes na cobertura médica.

Depois de dois dias de longas sessões, o resultado foi muito acirrado. Apesar de uma maioria republicana de 53 dos cem assentos, a votação terminou empatada em 50 a 50, e foi o vice-presidente JD Vance quem teve que emitir o voto decisivo a favor, conforme exige a Constituição.

A votação é mais uma prova da forte oposição que desperta contra a proposta de Trump, inclusive dentro do próprio partido. A “grande e bela” lei, como Trump a batizou, retornará agora à Câmara de Representantes, onde enfrenta rejeição dos democratas e de muitos republicanos contrários aos cortes drásticos.

O republicano estabeleceu como prazo simbólico o 4 de julho (sexta-feira), feriado nacional que celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos, para promulgar a lei.

Entenda o projeto

O texto prevê a prorrogação dos enormes créditos fiscais aprovados no primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021), elimina o imposto sobre gorjetas e inclui bilhões de dólares adicionais para defesa e controle da imigração. Tanto especialistas quanto políticos preveem uma disparada do déficit federal.

O Escritório de Orçamento do Congresso, responsável pelas avaliações imparciais do impacto dos projetos de lei nas finanças públicas, estima que a dívida aumentará em mais de 3 trilhões de dólares (cerca de R$ 16,3 trilhões) até 2034.

Para compensar parcialmente, os republicanos planejam cortar o Medicaid, programa público de seguro médico do qual dependem milhões de americanos de baixa renda. Também se propõem a reduzir o programa de assistência alimentar SNAP e retirar incentivos fiscais para as energias renováveis adotados durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden.

Oposição

Trump, que fez deste projeto de lei uma peça-chave de seu programa econômico para este segundo mandato, enfrenta, no entanto, as reticências de alguns senadores de seu próprio partido, temerosos dos riscos eleitorais destes cortes significativos. Três dos 53 republicanos no Senado se opuseram.

Soma-se ainda à oposição o bilionário Elon Musk, ex-assessor de Trump que se desentendeu com o presidente precisamente por este projeto de orçamento. Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para posicionar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e das energias limpas.