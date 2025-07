Satélite que rastreava emissões de metano desaparece

Projetada para medir as emissões de gases de efeito estufa com "resolução sem precedentes", a sonda espacial MethaneSAT também foi financiada por Wellington e pelo Fundo de Defesa Ambiental dos Estados Unidos.

O responsável pela missão, Steven Hamburg, disse que as primeiras medições em campos de petróleo no Texas e no Novo México "revelaram emissões de três a cinco vezes maiores do que as estimadas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos".