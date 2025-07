Rússia reivindica conquista de localidades em três regiões ucranianas

As tropas russas continuam sua ofensiva e seus ataques aéreos na Ucrânia, apesar do ultimato lançado na segunda-feira por Donald Trump a Vladimir Putin para pôr fim ao conflito, iniciado em fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo declarou nesta quinta-feira (17) que suas forças haviam capturado os vilarejos de Popiv Iar, localizado na região de Donetsk na frente oriental; Kamianske, na região de Zaporizhzhia, na frente sul; e Dehtyarne, na região de Kharkiv, no nordeste do país.

No entanto, a recusa deste último em aceitar um cessar-fogo provoca uma crescente frustração no presidente americano, que agora declara estar "decepcionado" com o líder do Kremlin.