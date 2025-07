Rússia reconhece oficialmente emirado islâmico dos talibãs no Afeganistão

A Rússia reconheceu oficialmente o emirado islâmico estabelecido pelos talibãs no Afeganistão, continuando, assim, sua aproximação diplomática com Cabul, reportaram agências de notícias nesta quinta-feira (3).

"Reconhecido", disse o representante especial do presidente russo para o Afeganistão, Zamir Kabulov, à agência estatal RIA Novosti.

Segundo a TASS, a bandeira afegã criada pelos talibãs foi içada pela primeira vez nesta quinta-feira na embaixada do Afeganistão em Moscou.

O Ministério das Relações Exteriores russo anunciou ter recebido as credenciais do novo embaixador afegão na Rússia, Gul Hassan Hassan.

"Esta decisão corajosa será um exemplo para outros (...) Agora que começou o processo de reconhecimento, a Rússia esteve à frente de todos", disse Amir Khan Muttaqi em um vídeo publicado no X.

Segundo o ministério russo das Relações Exteriores, Moscou tem a intenção de "continuar ajudando Cabul a fortalecer a segurança regional e lutar contra as ameaças do terrorismo e do narcotráfico".