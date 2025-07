Rússia lança maior ataque com drones e mísseis contra Ucrânia desde o início da guerra

Oito pessoas ficaram feridas em vários pontos do país, segundo as autoridades locais.

Diante do cenário diplomático, as autoridades ucranianas acusam Moscou de tentar "ganhar tempo", no momento em que o Exército russo, superior em número e armamento, segue conquistando território no leste da Ucrânia.

As declarações, que ilustram o abismo que separa os dois lados, provocaram indignação em Kiev, que as classificaram como "cínicas" e a prova do "desprezo total" da Rússia pelos esforços de paz para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.