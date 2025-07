Rússia lança ataque com mais de 620 drones e mísseis contra Ucrânia e deixa 4 mortos

No geral, o oeste da Ucrânia não costuma ser alvo de ataques russos, em comparação com as áreas leste e sul, onde os combates se concentram. Mas os bombardeios deste sábado deixaram pelo menos dois mortos e vinte feridos na cidade ocidental de Chernivtsi, segundo o presidente ucraniano.

As autoridades da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, relataram seis feridos; e as da região de Dnipropetrovsk, no centro do país, relataram duas mortes.