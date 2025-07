Rússia aumenta fortemente ataques com drones de longo alcance contra Ucrânia

O número de drones de longo alcance lançados pela Rússia contra a Ucrânia aumentou 36,8% em junho em relação ao mês anterior, segundo uma análise da AFP realizada nesta terça-feira, um aumento que põe à prova as defesas antiaéreas de Kiev.

Os números incluem os drones que a Rússia envia todas as noites para Kiev, mas não os ataques com outro tipos de drones utilizados na frente de batalha.

Kiev pede que os Estados Unidos e seus aliados reforcem seus sistemas de defesa aérea para proteger infraestruturas importantes, enquanto no plano diplomático, as negociações com Moscou estão estancadas.