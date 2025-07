Rússia ataca Ucrânia com mais de 300 drones, deixando um morto em Odessa

A Rússia lançou um ataque massivo contra a Ucrânia durante a madrugada deste sábado, 19, com centenas de drones, matando ao menos uma pessoa, como parte de uma intensificada campanha de bombardeios que tem frustrado as esperanças de um avanço nos esforços pelo fim da guerra, que se estende por mais de três anos.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski, publicou no X que a Rússia disparou mais de 300 drones, junto com mais de 30 mísseis de cruzeiro.

"Uma pessoa morreu quando as forças russas atacaram a cidade portuária de Odessa, sobre o Mar Negro, com mais de 20 drones e um míssil", afirmou no Telegram o prefeito da cidade, Hennadii Trukhanov, enquanto cinco pessoas foram resgatadas quando ocorreu um incêndio em um edifício residencial de grande altura.