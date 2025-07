República Dominicana conclui operação de resgate após naufrágio de migrantes que se dirigiam a Porto Rico

A República Dominicana encerrou nesta terça-feira (15) as operações de busca pelo naufrágio de uma embarcação com migrantes que seguia para Porto Rico e deixou pelo menos oito mortos, 17 resgatados e um número não determinado de desaparecidos.

"Concluímos com as 17 pessoas resgatadas e oito [corpos] recuperados", disse à AFP o diretor provincial da Defesa Civil encarregado da operação, Fernando Castillo.

As ondas fortes, a presença de bancos de sargaço, uma alga marinha que prolifera nas costas dominicanas, e nuvens de poeira procedentes do deserto do Saara dificultaram as operações de busca.