Rep. Dominicana informa um morto e 17 sobreviventes em naufrágio de embarcação com migrantes

As autoridades dominicanas informaram nesta sexta-feira (11) que resgataram 17 pessoas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes rumo a Porto Rico, que deixou pelo menos um morto e cerca de vinte desaparecidos.

As pequenas embarcações conhecidas como "yolas", normalmente usadas por pescadores, são comumente empregadas no transporte de imigrantes indocumentados para Porto Rico, que possui o status de Estado livre associado aos Estados Unidos.

As yolas são construídas com madeira ou fibra de vidro, e as autoridades alertam que não cumprem com normas de segurança. Mesmo assim, uma travessia até Porto Rico pode custar mais de 7 mil dólares (R$ 39 mil), segundo reportagens da imprensa.