Reino Unido e França vão assinar declaração que permite dissuasão nuclear 'coordenada'

O Reino Unido e a França anunciaram nesta quarta-feira (9) que vão assinar amanhã uma declaração a partir da qual, embora as táticas de dissuasão nuclear dos dois países sejam independentes, Paris e Londres poderão responder conjuntamente a qualquer "ameaça extrema à Europa".

O presidente francês, Emmanuel Macron, assinará o acordo ao concluir sua visita oficial de três dias ao Reino Unido com uma reunião de cúpula bilateral, na qual os aliados vão "reiniciar" seus laços na área de defesa, concentrando-se no desenvolvimento conjunto de mísseis e na cooperação nuclear.

Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vão presidir a reunião em Londres e devem discutir a manutenção do apoio à Ucrânia e a redução do fluxo migratório no Canal da Mancha.