Refrigerantes sólidos surgem como opção aos gases poluentes do ar-condicionado

Sobre sua mesa de trabalho, encontra-se uma máquina imponente vermelha e cinza, coroada por um cilindro, que mede a temperatura do material de acordo com a pressão.

"Mas, qualquer que seja a nova tecnologia lançada finalmente, sempre terá que cumprir com requisitos básicos", como o tamanho do aparelho ou o ruído que produz, para ter alguma chance de entrar em lares e veículos, adverte.

A 'startup', na qual emprega agora nove pessoas, está gerando entusiasmo e nos últimos anos arrecadou cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 25,4 milhões, na cotação atual), em particular do Conselho Europeu de Inovação, um programa da UE do qual participa o Reino Unido, e da Breakthrough Energy, uma organização criada pelo bilionário americano Bill Gates.