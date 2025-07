Recente onda de calor na Europa foi até 4°C mais quente devido às mudança climáticas

As mudanças climáticas provocadas pelo uso de combustíveis fósseis fizeram com que a recente onda de calor no oeste da Europa fosse até 4°C mais quente em muitas cidades, o que expôs milhares de pessoas vulneráveis a um estresse térmico perigoso, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira.

"Calculamos que as mudanças climáticas amplificaram a onda de calor em aproximadamente 2º a 4°C na maioria das cidades estudadas, incluindo Paris, Londres e Madri", declarou Ben Clarke do Imperial College de Londres, que coordenou a pesquisam em parceria com a London School of Hygiene and Tropical Medicine.