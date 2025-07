Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque contra navio mercante no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quarta-feira (9), um ataque mortal esta semana contra um navio mercante no Mar Vermelho, o segundo em menos de 24 horas desde que esses insurgentes retomaram suas operações militares nessa estratégica rota comercial.

O porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, declarou que as forças navais do grupo atacaram o navio "Eternity C", em um ato de solidariedade com os palestinos em Gaza, já que o navio se dirigia a Eilat, em Israel.

A ofensiva dos rebeldes do Iêmen contra o navio com bandeira da Libéria, que começou na segunda-feira, deixou três tripulantes mortos e pelo menos dois feridos, um deles um eletricista russo que perdeu uma perna, informou à AFP a missão Aspides, força da União Europeia destacada no mar Vermelho em resposta aos ataques.

Saree disse que os huthis "mobilizaram-se para resgatar membros da tripulação, oferecer-lhes cuidados médicos e transportá-los para um local seguro".

A missão Aspides informou nesta quarta-feira que 19 pessoas que estavam a bordo do "Eternity C" continuam desaparecidas e que as operações de busca e resgate continuam. Seis tripulantes foram resgatados.

Os huthis - grupo que controla amplas partes do território do Iêmen há mais de uma década - começaram a atacar Israel e navios no mar Vermelho e no Golfo de Áden pouco depois de estourar a guerra de Gaza em outubro de 2023.

Os rebeldes reivindicaram um ataque no domingo contra o navio "Magic Seas", apesar do acordo de cessar-fogo firmado em maio com os Estados Unidos, que encerrou semanas de intensos bombardeios americanos.