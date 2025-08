Raio de 829 km bate recorde mundial validado pela OMM

O recorde do raio mais longo foi validado nesta quinta-feira (31) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), com uma extensão de 829 quilômetros, registrado na região das Grandes Planícies, nos Estados Unidos.

"Estendeu-se desde o leste do Texas até as proximidades de Kansas City, cobrindo uma distância equivalente à que separa as cidades europeias de Paris e Veneza", destacou a OMM em um comunicado.