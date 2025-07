Quirguistão promove construção de casas de arroz como alternativa ecológica ao concreto

À primeira vista, parece uma construção qualquer. Mas a nova casa de Akmatbek Uraimov, no Quirguistão, é feita com tijolos de casca de arroz. Uma alternativa ecológica aos materiais convencionais, em um país vulnerável às mudanças climáticas e à escassez de água.

Antes de optar por este insumo pouco ortodoxo, Uraimov havia estudado outras opções, mas finalmente concluiu que os blocos relativamente baratos feitos com casca de arroz eram a melhor solução.

"Em termos de isolamento, custo e construção, acabou sendo conveniente", explicou este morador de Kyzyl-Kiya, no sudoeste do Quirguistão.

"As pessoas não conheciam isso. Agora elas veem, se interessam e ligam", relatou à AFP.

Em uma oficina localizada em sua região natal, Batken, o ar estava carregado de poeira de arroz proveniente da casca do cereal, que normalmente é descartada ou queimada.

"São feitos com 60% de casca de arroz. O restante é argila, cimento e uma cola sem produtos químicos", detalhou Taabaldyev, enquanto trabalhadores usando máscaras comprimiam os tijolos antes de secá-los e ajudavam os clientes a carregar os blocos terminados em caminhões.

Uma vez secos, são tão resistentes quanto o cimento graças à sílica presente naturalmente no interior das cascas.

"Essa ideia me veio à cabeça quando eu era criança, enquanto fazia carpintaria com meu pai," disse à AFP.

O homem, de 27 anos, construiu "300 casas" em cinco anos, primeiro com serragem e depois com arroz.

No entanto, o panorama começou a mudar. Vários estudos iniciais de diversos países como China, Índia e Espanha destacaram as possíveis vantagens econômicas e ambientais do uso de tijolos de arroz na construção.