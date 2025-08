Quem é o deputado italiano que diz ter sido responsável por entregar endereço de Zambelli à polícia

Bonelli é deputado pela coligação Alleanza Verdi e Sinistra. @bonelli.angelo / Instagram / Reprodução

A deputada licenciada Carla Zambelli foi presa pelas autoridades da Itália nesta terça-feira (29). Angelo Bonelli, deputado italiano, afirmou que foi ele quem forneceu o endereço da deputada brasileira à polícia.

O Ministério da Justiça e a Polícia Federal (PF) confirmaram que a parlamentar brasileira foi detida em Roma. "A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário", informou a PF em nota.

"Informei o endereço à polícia e, neste momento, a polícia está identificando Zambelli", publicou Bonelli no X.

De acordo com o deputado italiano, ele recebeu a informação de que Zambelli teria sido vista no bairro Aurelio e, em seguida, informou a polícia.

Ele ainda disse, à GloboNews, que havia se incomodado com o fato da brasileira ter afirmado que estava "intocável" na Itália.

— Eu liguei para a Polícia Nacional para informar o endereço onde estava Carla Zambelli. Duas horas e meia depois, a polícia confirmou que ela estava no apartamento. Consequentemente foi aplicado o pedido da Interpol — afirmou.

Além disso, em junho deste ano, Bonelli apresentou um pedido formal ao governo solicitando que a brasileira não recebesse refúgio no país.

"O governo continua em silêncio sobre o caso Zambelli. Por que uma pessoa procurada e condenada no Brasil pode viver tranquilamente na Itália sem ser presa?", escreveu o deputado em publicação compartilhada em seu Instagram.

Segundo a polícia, Zambelli foi levada a uma delegacia local e as autoridades italianas devem decidir nos próximos dois dias (48 horas) se ela será extraditada ou colocada em prisão domiciliar. As informações são do g1.

Quem é Angelo Bonelli

Angelo Bonelli, 62 anos, nasceu em Roma e é deputado pela coligação Alleanza Verdi e Sinistra.

Ele foi eleito na XIX legislatura em 2022 pelo distrito de Imola, na Emília-Romagna, e atua como secretário da Comissão de Meio Ambiente.

Ele publicou nas redes sociais, em 16 de julho, um trecho do discurso feito no Parlamento italiano questionando as autoridades sobre o caso Zambelli.

