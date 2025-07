Quase 20.000 imigrantes cruzaram o Canal da Mancha desde janeiro, um recorde

Quase 20.000 imigrantes cruzaram o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido em embarcações precárias vindas da Europa continental desde 1º de janeiro, um recorde para os primeiros meses do ano, informou o governo britânico nesta terça-feira (1º).

Esses números aumentam a pressão sobre o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, que prometeu controlar as chegadas quando foi eleito no ano passado. A chegada de imigrantes em situação irregular é uma questão política controversa no Reino Unido, e vários governos prometeram, sem sucesso, reduzir o fluxo.