Putin vai falar no Brics ao vivo de Moscou, mas Brasil não vai transmitir discurso do russo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se prepara para discusar remotamente na Cúpula do Brics, no Rio, ao vivo de Moscou, por meio de vídeoconferência.

Caberá ao Kremlin divulgar o discurso de Putin, que poderá falar no Rio por uma retribuição ao discurso de Lula, também por vídeo, no ano passado. O petista deixou de viajar à Rússia por restrição médica, após ter sofrido uma queda no Palácio da Alvorada.