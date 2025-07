Putin e Macron conversam sobre Irã-Israel e defendem resolução por meios político-diplomáticos

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente francês, Emmanuel Macron, realizaram uma conversa telefônica nesta terça-feira e discutiram em detalhes a situação no Oriente Médio, após os ataques entre Irã e Israel. Em mensagem do Kremlin enviada pelo Telegram, é mencionada a "responsabilidade especial" da Rússia e da França na manutenção da paz e da segurança, bem como na preservação do regime global de não proliferação nuclear.

"Os líderes defenderam que a resolução da crise em torno do programa nuclear iraniano, assim como a solução de outros conflitos no Oriente Médio, deve ser alcançada exclusivamente por meios político-diplomáticos", ressalta a nota.

O comunicado menciona que, nesse contexto, enfatizou-se "a importância de respeitar o direito legítimo do Irã ao desenvolvimento de energia nuclear com fins pacíficos", e da continuidade do cumprimento das obrigações iranianas no âmbito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, incluindo a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).