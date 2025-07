Projeto de lei orçamentária de Trump enfrenta votação decisiva

O pacote cumpre muitas das promessas de campanha de Trump: aumenta os gastos militares, financia uma campanha de deportação de migrantes e alavanca US$ 4,5 trilhões (R$24,52 trilhões) para estender seu alívio fiscal no primeiro mandato. Mas adiciona US$ 3,3 trilhões (R$ 17,98 trilhões) em dívida ao crescente déficit do país.