Professores dos EUA e gigantes da IA se aliam para formar educadores

O segundo maior sindicato de professores dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (8) uma parceria com as gigantes Microsoft, OpenAI e Anthropic para desenvolver um programa de treinamento para ajudar os educadores a dominar a inteligência artificial (IA).

O anúncio ocorre enquanto a IA generativa já começa a remodelar a educação e os alunos utilizam cada vez mais ferramentas como ChatGPT para escrever redações e até pedir ajuda com suas tarefas.

Enquanto isso, os professores lidam com questões como integridade acadêmica, plágio e adaptação de métodos tradicionais de ensino.

"Na ausência de regras" do governo americano "estamos trabalhando com esses parceiros para que entendam nosso compromisso com nossos alunos", acrescentou.