Primeiros resultados indicam novo revés eleitoral para primeiro-ministro do Japão

Os primeiros resultados das eleições ao Senado no Japão apontam neste domingo (20) para um novo revés da coalizão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que pode deixar o cargo em meio à pressão da inflação e ao crescimento do populismo de direita anti-imigração.

Nos últimos dias, pesquisas de opinião já apontavam para uma possível derrota do governo no Senado, em meio à insatisfação da população com o aumento dos preços, especialmente do arroz.