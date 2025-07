Primeiro-ministro da Malásia critica tarifas na abertura de reunião regional

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, criticou nesta quarta-feira (9) as tarifas comerciais na abertura de uma reunião regional de ministros das Relações Exteriores que incluirá conversas com Estados Unidos, China e Rússia.

As recentes tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estarão na agenda da cúpula de chefes da diplomacia da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que terminará na sexta-feira na capital da Malásia.

"As tarifas, as restrições às exportações e as barreiras aos investimentos se tornaram instrumentos afiados de rivalidade geopolítica", afirmou o chefe de Governo, sem citar os Estados Unidos.