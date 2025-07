"Presidente forte e líder do mundo livre": Casa Branca rebate fala de Lula sobre Trump

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, contrariou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual ele afirma que Donald Trump quer ser o "imperador do mundo". Durante uma coletiva de imprensa com jornalistas na Casa Branca, ela foi questionada sobre a declaração de Lula. As informações são do g1.