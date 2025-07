Prefeito faz parto em veículo em meio a tempestade no México

O prefeito de uma cidade no nordeste do México, médico de profissão, realizou na madrugada desta terça-feira (1º) um parto em meio a uma tempestade depois que a gestante ficou presa em uma estrada alagada.

Miguel Alejandro Zúñiga, prefeito de Ciudad Victoria, no estado de Tamaulipas, informou que, enquanto se dirigia para uma área isolada devido às intensas chuvas, recebeu uma ligação informando que uma jovem prestes a dar à luz e sua mãe estavam presas em um trecho da estrada.

Sem possibilidade de chegar a um hospital, Zúñiga realizou o parto no banco traseiro de uma caminhonete, trazendo ao mundo uma menina.

O estado de Tamaulipas, que faz fronteira com os Estados Unidos, foi afetado pela passagem da tempestade tropical Barry, que se formou no Atlântico e tocou o solo no último domingo.