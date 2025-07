Preços do petróleo caem devido às perspectivas de queda na demanda

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (18) diante das perspectivas de queda na demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro recuou 0,35% e fechou a 69,28 dólares.

O preço do petróleo chegou a operar em alta durante boa parte do dia, depois que a União Europeia intensificou as sanções contra a Rússia, especialmente contra a indústria petrolífera.