Prazo final para negociar tarifas é 1º de agosto, revela Kevin Hassett

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse que o prazo final para negociar as tarifas recíprocas será em 1º de agosto e que reduzir as alíquotas já anunciadas até o momento exigirá "acordos melhores". A declaração foi dada ao programa "This Week", da rede americana ABC, exibido nesta manhã. Segundo Hassett, o presidente dos EUA, Donald Trump, está em contato direto com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e as equipes de negociação. "As tarifas serão reais se não houver acordo bom o suficiente", frisou.