Portugal registou um recorde de temperatura em junho, com 46,6°C atingidos no domingo em Mora, cerca de 100 quilômetros ao leste de Lisboa, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (1º) pela agência meteorológica nacional.

O recorde anterior datava de 2017 e foi registado em Alcácer do Sal, no sudoeste do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que afirmou que 37% das suas estações meteorológicas detectaram temperaturas acima dos 40°C no domingo.