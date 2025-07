Portugal recebeu 29 milhões de turistas estrangeiros em 2024, um recorde

Portugal recebeu no ano passado 29 milhões de turistas estrangeiros, um recorde, que representa um aumento de 9,3% na comparação com 2023, tendo como principais mercados Espanha, Reino Unido e França, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

No conjunto, o setor turístico representa quase 10% do PIB do país e cerca de 20% de suas exportações, segundo dados do Banco de Portugal.