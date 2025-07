Portugal começa a votar pacote anti-imigração que pode afetar brasileiros; entenda

Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira, com cerca de 600 mil pessoas.

O parlamento de Portugal inicia nesta sexta-feira (4), a votação do pacote anti-imigração proposto pelo governo da Aliança Democrática (AD) , de centro-direita, que aperta as regras para os pedidos de cidadania, vistos e reagrupamento familiar.

Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira, com cerca de 600 mil. Também são os estrangeiros que mais solicitam cidadania por tempo de residência , que agora ficará restrita para quem mora ou quer morar em Portugal.

Um brasileiro com quatro anos de residência legal teria que cumprir mais um ano para pedir a cidadania de acordo com a regra atual. Se for aprovado o projeto como está, ele terá que esperar mais três anos.