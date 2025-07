Populismo de direita, no estilo MAGA dos EUA, chega ao Japão

A ascensão ficou evidente nas eleições de domingo para o Senado, quando a coalizão do primeiro-ministro Sigeru Ishiba perdeu a maioria, enquanto o partido Sanseito, fundado há cinco anos com o discurso "Japão Primeiro", passou de duas para 15 cadeiras.

A agenda do Sanseito parece ser inspirada em movimentos de direita como o "Make America Great Again" (MAGA) do presidente Donald Trump, a Alternativa para a Alemanha (AfD) e o Reform UK do britânico Nigel Farage.