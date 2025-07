Polônia introduz controles fronteiriços com Alemanha e Lituânia para conter imigração

A Polônia introduziu, na madrugada desta segunda-feira (7), controles fronteiriços temporários com a Alemanha e a Lituânia, em uma tentativa de reduzir a imigração irregular.

"Tomamos esta decisão para combater a imigração ilegal", declarou na noite de domingo Tomasz Siemoniak, ministro polonês do Interior, que garantiu que ela não estava direcionada a cidadãos de outros países da União Europeia.

No total, foram instalados 52 postos de controle na fronteira com a Alemanha e 13 na fronteira com a Lituânia, durante um período de 30 dias renováveis.