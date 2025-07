Pobreza aumenta em Cuba em meio à crise econômica

William Abel mostra o conteúdo de um saco plástico que acabou de encontrar em uma lixeira em Havana e que será sua refeição: um pouco de arroz com vegetais e osso de frango roído. Dezenas de moscas também disputam a comida.

Este cubano de 62 anos dorme nas ruas desde que sua casa foi demolida nos arredores da capital. "O alimento é o mais difícil. Estou há dois anos procurando algo para comer no lixo", conta ele à AFP.

Sob uma camiseta suja, um corpo magro com ossos aparentes. Ele relata sofrer de artrite, hipertensão e problemas no fígado. E admite que costumava beber "bastante".

Segundo William, a mendicância "sempre existiu" em Cuba, mas "agora há mais do que nunca".

Em meados de julho, a ministra do Trabalho e da Previdência Social, Marta Elena Feitó, renunciou depois de provocar indignação pública ao afirmar que não há mendigos em Cuba, mas pessoas "disfarçadas de mendigos" e criticar limpadores de para-brisas por buscarem "uma vida fácil".

Orgulhosa de seu socialismo igualitário, a ilha reduziu a pobreza por muito tempo graças a importantes programas sociais, como serviços de saúde gratuitos e a distribuição de alimentos subsidiados por meio da famosa libreta, no sistema de racionamento.

No entanto, a grave crise econômica que afeta o país há quatro anos impede que o Estado, assolado pela escassez de moedas estrangeiras, garanta estes programas de auxílio.

A deterioração da economia se deve à fraqueza estrutural do sistema econômico centralizado, a uma reforma monetária fracassada e ao fortalecimento das sanções dos Estados Unidos, entre outros fatores.

Como consequência disso e do aumento de 470% no preço dos alimentos entre 2018 e 2023, um grande número de cubanos está vivendo em uma precariedade sem precedentes, e alguns em situação de rua.

Juan de La Cruz, de 63 anos, começou a mendigar nas ruas há 15 dias. Com uma perna amputada em 2021 devido à diabetes, ele se senta sob um portal no movimentado bairro de Centro Habana com um cartaz que diz: "Por favor, algo para comer".