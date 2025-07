Investigação aponta erro de pilotos após avião colidir com aves na Coreia do Sul

Avião saiu da pista e colidiu contra muro antes de explodir. JUNG YEON-JE / AFP

As investigações sobre o acidente com o voo da Jeju Air, que deixou 179 pessoas mortas após bater contra o muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, e explodir, em 29 de dezembro de 2024, ganhou um novo capítulo. Junta de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários da Coreia do Sul (Araib) aponta que os pilotos desligaram o motor errado da aeronave após colidirem, no ar, com aves. As informações são de O Globo.

A investigação aponta que o motor esquerdo da aeronave foi desligado após o impacto com as aves. No entanto, este era o equipamento que apresentava menos falhas e havia sido menos impactado pelo choque com os animais.

A informações foi confirmada por um membro da Araib, após ser divulgada inicialmente pela imprensa local. O laudo é baseado em dados extraídos de instrumentos da própria aeronave, como o computador de bordo, gravadores de voz da cabine e o interruptor físico do motor – recuperado dos destroços.

— A equipe de investigação tem provas consistentes e dados de respaldo. Essa conclusão não vai mudar — disse, em anonimato, o investigador à Reuters.

Testes realizados nos dois motores indicam que não haviam falhas antes do choque com as aves. Sem aprofundar detalhes, relatório preliminar divulgado em janeiro apontou a presença de penas nas turbinas da aeronave.

O relatório final sobre o acidente deverá ser publicado em breve.

Relembre o acidente

Com 181 pessoas a bordo, o avião da Jeju Air decolou da Tailândia e precisou realizar um pouso de emergência na noite de 28 de dezembro, sem ter desdobrado seu trem de pouso, no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul.

A aeronave, um Boeing 737-800, deslizou pela pista até colidir com uma parede de concreto, onde explodiu em chamas.