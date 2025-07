Petrolífera anglo-francesa nega vínculos com paramilitares na Colômbia

"Negamos qualquer relação histórica com grupos ilegais", disse a empresa em comunicado, no qual rejeitou qualquer penalidade econômica sem "um processo judicial".

São várias as multinacionais acusadas de vínculos com paramilitares na Colômbia. Em 2024, a justiça dos Estados Unidos condenou a empresa de bananas Chiquita Brands por financiar as AUC e, desde 2023, a diretoria da mineradora Drummond enfrenta um julgamento na Colômbia por vínculos com o mesmo grupo.