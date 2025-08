Petróleo sobe impulsionado por possíveis sanções à Rússia

As cotações do petróleo voltaram a subir nesta quarta-feira (30), apoiadas pelo risco de sanções dos Estados Unidos à Rússia, e após o alerta de Donald Trump de que a Índia poderia ser penalizada por comprar petróleo russo.

"A ameaça de sanções secundárias [...] ao petróleo russo foi o catalisador de aumento nos preços do petróleo bruto", declarou à AFP Daniel Ghali, da TD Securities.

Nesse sentido, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, subiu 1,01%, alcançando 73,24 dólares, seu nível mais alto desde meados de junho, durante os ataques dos Estados Unidos ao Irã.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, subiu 1,14%, chegando a 70 dólares.