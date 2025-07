Passageiro diz que notebook é uma bomba e  provoca pouso de emergência de avião nos EUA

O incidente ocorreu em 6 de julho, mas o depoimento do suspeito identificado como Taj Malik Taylor, 27 anos, só foi apresentado a um tribunal federal em Tampa na segunda-feira (14). Se condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão.

Pouso de emergência

Durante o voo, o homem teria dito à mulher que estava ao seu lado que tinha uma bomba, segundo o jornal britânico The Independent. Em seguida, teria mostrado o notebook para ela, reforçando a afirmação. Pelo menos outras quatro pessoas também teriam ouvido a declaração e se assustado.

A mulher acionou os tripulantes e, menos de uma hora depois de sair do Aeroporto Internacional de St. Pete-Clearwater, o piloto precisou retornar e fazer um pouso de emergência . O voo 1023 da Allegiant Air tinha 177 passageiros e seis tripulantes.

Taylor foi preso ao desembarcar e negou ter feito ameaças de bomba. Segundo o The Independent, que teve acesso ao depoimento do suspeito ao FBI, o homem disse que a passageira ao seu lado havia sido rude com ele.