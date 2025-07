Partido Trabalhista britânico suspende deputada por nova controvérsia sobre racismo

A deputada Diane Abbott, primeira mulher negra eleita ao parlamento britânico e figura emblemática da esquerda, foi suspensa nesta quinta-feira (17) do Partido Trabalhista após reiterar declarações polêmicas sobre racismo.

"Diane Abbott estará submetida a uma suspensão administrativa do Partido Trabalhista, enquanto as investigações estiverem em andamento", disse o porta-voz do partido.