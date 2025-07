Parlamento Europeu aponta irregularidades financeiras de grupo de extrema direita

O Parlamento Europeu suspeita que o partido de extrema direita francês, Reagrupamento Nacional (RN), e vários de seus aliados na Câmara cometeram irregularidades financeiras como gastos excessivos ou doações para associações, de acordo com um relatório revelado nesta quinta-feira (3) por vários meios de comunicação.

Desta vez, seu partido RN é suspeito, juntamente com seus aliados do ex-grupo Identidade e Democracia, de ter "gasto indevidamente" mais de 4,3 milhões de euros (27 milhões de reais) entre 2019 e 2024, segundo um relatório da direção de Assuntos Financeiros do parlamento.