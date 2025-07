Paramount aceita pagar US$ 16 milhões a Trump para encerrar processo

Trump processou por 20 bilhões de dólares (109 bilhões de reais) em outubro o popular programa investigativo "60 Minutos" da CBS News por excluir trechos das respostas de Harris, então sua rival democrata na campanha para as eleições presidenciais de 2024.

O grupo de mídia não se desculpou nem expressou arrependimento como parte do acordo, mas concordou em publicar as transcrições das entrevistas dos futuros candidatos presidenciais no programa "60 Minutos".