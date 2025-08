Papa Leão XIV recebe alto dignatário ortodoxo russo

O papa Leão XIV recebeu neste sábado (26), em audiência no Vaticano, um alto dignitário ortodoxo russo pela primeira vez desde que se tornou líder da Igreja Católica em maio, segundo um comunicado.

Leão XIV, que pediu ao Kremlin que faça um "gesto" a favor da paz na Ucrânia, recebeu o metropolita Antonij de Volokolamsk, "ministro de Relações Exteriores" do patriarca ortodoxo russo Cirilo, em linha com as posturas do Kremlin.

As relações entre o Vaticano e Moscou são muito frias. O líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Cirilo, apoiou a invasão da Ucrânia pela Rússia, qualificando-a de "guerra santa".

No entanto, Moscou manteve um diálogo com o falecido papa Francisco, amplamente criticado na Ucrânia, e o metropolita Antonij teve várias reuniões com o sumo pontífice argentino.

O religioso russo declarou ao jornal italiano La Repubblica, alguns dias antes do encontro, que Francisco tinha uma "abordagem equilibrada" sobre a Ucrânia, enquanto ainda não conhecia a postura de Leão XIV.

O atual pontífice é o primeiro papa americano - também naturalizado peruano -, que assumiu a liderança da Igreja em um momento em que os Estados Unidos pressionam pela paz na Ucrânia, no âmbito de esforços que não têm obtido muitos resultados para pôr fim a essa guerra após mais de três anos.

Leão XIV recebeu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no início do mês e também falou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin.

Ele propôs, em meados de maio, sua mediação aos beligerantes de todo o mundo, e o Vaticano foi considerado como um possível local para a realização de conversações de paz, mas essa ideia foi rejeitada pelo Kremlin e as negociações continuaram em Istambul.

O dignitário ortodoxo reafirmou que, para Moscou, o Vaticano não seria um terreno "neutro" para conversações de paz.

O metropolita Antonij foi nomeado chefe de Relações Exteriores da Igreja de Moscou em 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia, e anteriormente havia sido enviado da Igreja Ortodoxa na Itália.