Um incêndio atingiu o palco principal do festival Tomorrowland , em Boom, na Bélgica nesta quarta-feira (16). Segundo a organização, ninguém ficou ferido. Considerado um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, estava marcado para começar nesta sexta-feira (18).

Estrutura viria para o Brasil

Conhecido por sua grandiosa cenografia, o palco principal do Tomorrowland é um dos grandes atrativos do festival e geralmente reflete o tema da edição. Historicamente, essa decoração é reutilizada na edição brasileira do evento, que ocorre em outubro, em Itu, no interior de São Paulo, segundo o g1.