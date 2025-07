Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

O astro do metal, que foi diagnosticado com Parkinson em 2019, morreu apenas duas semanas depois de performar seu show de despedida em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.

Apelidado de "Príncipe das Trevas", ele certa vez arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida enquanto estava no palco, e foi um pioneiro do heavy metal - uma vertente do hard rock -, com o enorme sucesso comercial do Black Sabbath na década de 1970.