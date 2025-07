Ouro e piratas: rota colonial do Panamá é declarada Patrimônio Mundial pela Unesco

A rota colonial do Panamá, por onde circularam durante séculos riquezas da América em mulas e embarcações e que foi precursora do canal interoceânico, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco neste sábado (12).

Entre os séculos XVI e XIX, o Império Espanhol transportou através do istmo produtos vindos da Ásia e da América com destino à Europa. Para isso, utilizava uma rede de caminhos e rios para levar as mercadorias da costa do Pacífico até o Atlântico.