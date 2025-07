Ordem de evacuação israelense no centro de Gaza é 'golpe devastador', diz agência da ONU

Uma ordem militar israelense para que residentes e deslocados em Deir el-Balah, no centro de Gaza, se dirijam para o sul representa "outro golpe devastador" nos esforços humanitários no território devastado pela guerra, declarou neste domingo (20) a agência humanitária das Nações Unidas.

O OCHA informou que funcionários da ONU permaneceriam no território e que suas coordenadas foram compartilhadas com as "partes relevantes".

Entre 50 e 80 mil pessoas estavam nessa região quando a ordem de evacuação foi emitida, segundo as estimativas iniciais do OCHA.

Neste domingo, Israel retirou a permissão de residência do chefe do OCHA no país, Jonathan Whittall, que condenou diversas vezes as condições humanitárias em Gaza.