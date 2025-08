Opositores e policiais entram em confronto em meio à crise eleitoral em Honduras

Deputados e ativistas da oposição de direita hondurenha entraram em confronto com a polícia na quarta-feira (30), enquanto tentavam invadir o Congresso, em meio a tensões políticas antes das eleições gerais de 30 de novembro.

O Partido Liberal (PL), de direita, e o Partido Nacional (PN), juntamente com o partido de esquerda "Libre", no poder, não conseguiram chegar a um acordo sobre o sistema de transmissão dos resultados eleitorais, o que acirrou as tensões durante a campanha eleitoral.

Ativistas do PL se manifestaram em frente ao Congresso com seus parlamentares para pressionar por uma solução para a crise eleitoral, mas, ao tentarem entrar no Congresso, foram bloqueados pela polícia. Pelo menos um líder desse grupo ficou ferido nos incidentes.

"Libre nunca mais", gritavam os presentes, referindo-se ao partido no poder.

Os preparativos eleitorais estão paralisados porque os dois representantes da oposição no Conselho Nacional Eleitoral (CNE) defendem a verificação manual do sistema de transmissão dos resultados, à qual o delegado do partido no poder se opõe, alegando que facilita a fraude.