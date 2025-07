ONU retira inspetores nucleares da AIEA do Irã por motivos de segurança

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da Organização das Nações Unidas (ONU) está retirando seus inspetores do Irã por questões de segurança, rompendo os laços entre a agência e Teerã, que no início desta semana suspendeu a cooperação com a organização, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A equipe de inspetores foi levada por via terrestre para fora do Irã, apesar das partidas internacionais dos principais aeroportos iranianos terem retomado as operações normais após um conflito de 12 dias com Israel, disseram duas das fontes.

Desde a ofensiva de Israel contra o Irã, em 13 de junho, os profissionais estavam impossibilitados de visitar as instalações nucleares do país.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, havia ordenado na quarta-feira, 2, a suspensão da cooperação do país com a AIEA, após ataques aéreos americanos e israelenses atingirem suas instalações nucleares mais importantes.

Os ataques provavelmente limitaram ainda mais a capacidade dos inspetores de rastrear o programa de Teerã, que vinha enriquecendo urânio a níveis próximos aos necessários para a fabricação de armas.