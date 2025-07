ONU pede interrupção 'urgente' da invasão russa na Ucrânia

O apelo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos ocorre no momento em que o presidente americano, Donald Trump, deu à Rússia um ultimato de 50 dias para encerrar a guerra na Ucrânia, sob ameaça de sanções severas, e anunciou um rearmamento massivo de Kiev por meio da Otan.

"O ataque armado em larga escala da Federação Russa contra a Ucrânia deve cessar urgentemente, e os esforços para alcançar uma paz duradoura, em conformidade com o direito internacional, devem ser intensificados. Uma paz que garanta que os responsáveis por violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário sejam responsabilizados", disse Liz Throssell, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, durante uma coletiva de imprensa em Genebra.